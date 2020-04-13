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Öğrencilerin "Bahar Gelecek" paylaşımına ünlülerden destek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sosyal Medya Hesapları üzerinden paylaşılan "Yeniden Bahar Gelecek ve HKÜ Öğrencileri ile Yaşam Bulacak" adlı paylaşıma ünlüler büyük ilgi gösterdi.

13.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:06
Öğrencilerin
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sosyal Medya Hesapları üzerinden paylaşılan "Yeniden Bahar Gelecek ve HKÜ Öğrencileri ile Yaşam Bulacak" adlı paylaşıma ünlüler büyük ilgi gösterdi.

Ünlü sanatçıların yanı sıra Gaziantep 'in en önemli iki ismi Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de, paylaşıma destek vererek üniversitedeki anılarını HKÜ'yü etiketleyerek paylaştı. HKÜ Mütevelli Heyet Başkan V. Haluk Kalyoncu'da öğrencilerle olan anısını paylaşarak "Bu yerleşke sizinle güzel" mesajı verdi.

"Yeniden bahar gelecek"

Dünya ve ülke gündeminin büyük bir sorunu olan korona virüs (Kovid-19) pandemisinden dolayı eğitim ve öğretim hayatını uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştiren HKÜ Akademisyenleri ve Öğrencileri, üniversitenin "Yeniden Bahar Gelecek" adlı paylaşımın altına anılarını fotoğraf olarak ekledi.

Paylaştıkları anılarda HKÜ'yü çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, sosyal medya hesaplarından paylaşılan gönderinin altına, mutlu anlarını, üniversitenin genel fotoğraflarını ve unutulmaz anlarını ekleyerek üniversitelerine bir an önce kavuşma dileğinde bulundular.

Korona virüsten önce, HKÜFEST, Altın Baklava Film Festivali, HKÜ Mezuniyet Töreni, Bahar Şenlikleri gibi etkinliklere katılan, Osman Sınav, İrem Helvacıoğlu, Cansel Elçin, Burcu Güneş, Kerem Alışık, Ömür Gedik ve Sabah Gazetesi Yazarı Funda Karayel gibi ünlü isimler, üniversitedeki anılarını HKÜ'yü etiketleyerek paylaştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
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