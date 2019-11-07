Haberler » Güncel » Öğrencilerin çavdar saplarından yaptığı Atatürk portresi ilgi gördü

Öğrencilerin çavdar saplarından yaptığı Atatürk portresi ilgi gördü

Söke Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu öğrencileri, çavdar saplarından yaptıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi büyük beğeni topladı.

07.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:10 Öğrencilerin çavdar saplarından yaptığı Atatürk portresi ilgi gördü
Söke Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu öğrencileri, çavdar saplarından yaptıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi büyük beğeni topladı.
Söke Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu öğretmenlerinden Ramazan Çal'ın 15 yıl önce topladığı çavdar saplarıyla öğrencilerine Atatürk portresi yaptırdı. Velilerin de katıldığı etkinlikte, Atatürk portreleri büyük beğeni topladı.
Gazetecilere açıklama yapan Çal, "Kendi ellerimle topladığım çavdar saplarını 15 yıldır saklıyorum ve bu sakladığım çavdar saplarını Atatürk'ün ölümünün 81.yıl dönümünde çocuklarımızla birlikte böyle bir çalışmayla etkili hale getirmek için uğraştık. Anlamlı bir anı olarak kalsın istiyoruz." dedi.
Okulu ziyaret eden Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da Çal'a ve okul yönetimine teşekkür etti.
Öğrenci velilerinden Cemile Karadağ ise heyecanlı ve gurur dolu bir çalışma içerisinde yer aldıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Söke, Çal, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57   Bankadan itibaren takip ettikleri esnafın 30 bin lirasını çaldılar
19:56   Sürüye saldıran Hopa engereğini öldürdü
19:53   Su altında yapılan resimler sergilendi
19:52   Muğla'da bir bölümü çöken tescilli yapı yıkıldı
19:50   Avcılar'da doktor meslektaşını tabancayla vurmaya böyle gitti
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
7.11.2019 19:57:51