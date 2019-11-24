Haberler » Yerel » Öğrencilerin çektiği 'Muallim' videosuna büyük ilgi - Haber

Öğrencilerin çektiği 'Muallim' videosuna büyük ilgi

Öğrencilerin çektiği 'Muallim' videosuna büyük ilgi Lise öğrencileri tarafından öğretmenlerine 'Muallim' videosu hazırlandıESKİŞEHİR - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla organize...

24.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:58
Öğrencilerin çektiği 'Muallim' videosuna büyük ilgi
Lise öğrencileri tarafından öğretmenlerine 'Muallim' videosu hazırlandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'in ilçesinde bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla organize edilerek 'muallim' şarkısına çekilen klip kısa sürede büyük ilgi gördü.
Bir çok sanatçı tarafından farklı zamanlarda seslendirilen 'Muallim' şarkısı Çifteler ilçesinde bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin '24 Kasım Öğretmenler Günü' hediyesi oldu. Şarkıya bir klip çeken öğrenciler, videoyu öğretmenlerine hediye etti. Bazı kısımlarında öğretmenlerinde oynadığı video kısa sürede büyük ilgi gördü. Okulun bir çok noktasında çekilen eğlenceli klip, görenleri de gülümsetmeyi başardı.
Öğrencilerin çektiği 'Muallim' videosuna büyük ilgi

Anadolu Lisesi, İbni Sina, Çifteler, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
15:33 Öğretmenler Günü'nde sürpriz ziyaret duygulandırdı
15:29 Kolaylıklarla birlikte zorluğu da beraberinde getiren 'Raylı Sistem'de önemli gelişmeler
15:26 Öğretmenler Günü Konya'da etkinliklerle kutlandı
15:23 Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:08 Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
24.11.2019 15:36:15