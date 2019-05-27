Öğrencilerin Emekleri Ayakta Alkışlandı

Bir sene boyunca bini aşkın öğrenci Sarıyer Belediyesi Halk Dansları ve Enstrüman kurslarında ücretsiz eğitim aldı. Bu eğitimin sonunda da Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde bir yılsonu gösterisi düzenlendi. Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun hazırladığı program renkli anların yaşanmasına vesile oldu. Gösteride, 7'den 70'e ders alan tüm öğrenciler sahneye çıktı. Bir diğer yılsonu etkinliği ise enstrüman kursları için yapıldı. Gitardan, kemana, bağlamadan, piyanoya kadar birçok farklı enstrümanla çalışmalar yapan öğrenciler dinleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Büyük bir coşku ve heyecanla sahneye çıkan topluluk üyeleri, izleyicilerden tam not aldı. EÇADEM (Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi)'li öğrenciler de etkinlikte bir gösteri gerçekleştirdi. Heyecanları yüzlerinden okunan çocuklar, gün sonunda salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Enstrümanlarıyla sahneye çıkan gruplar ise hem çalıp hem söyleyerek, dinleyicilere farklı duyguları aynı anda yaşatmayı başardı.

"BİZ BELEDİYECİLİĞİ FARKLI BİR ALANA TAŞIDIK"

Gösteri sonunda konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Biz belediyeciliği biraz farklı bir alana taşıdık. Herkes yol yaptığında, çöp topladığında iş bitti diye düşünüyor ama biz öyle değiliz. Bütün kurslar hem öğrencilere hem bizlere inanılmaz bir haz vermeye başladı. Gelişmiş toplumlar öğrenciyi sadece okula götürmekle ve sınava sokmakla bırakmıyor. Zihnen ve bedenen de yetişmesini sağlıyor. Bunun da kuralı çocukların bir sanat ve spor dalına devam etmesi. Bu bir alışkanlık olursa ileri yaşlarda da devam ediyor. Teşvik bazında biz de insanlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Halk kültürü olarak biz en zengin halklardan biriyiz. Bunlara sahip çıkarak sıradanlaşmaktan kurtulabiliriz. Ben bu sürece katkı sunan öğretmenlere, çalışma arkadaşlarıma ve siz ailelere duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim" ifadelerin kullandı.

Kaynak: Bültenler