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Öğrencilerin farkındalık sergisi "tabloların sesi"

Görme engellilere farkındalık yaratmak amacıyla 13 Ocak Pazartesi günü Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencileri "Tabloların Sesi" sergisinde yaptıkları resimleri sanatseverlere sergileyecek.

09.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:19Öğrencilerin farkındalık sergisi

Mavi Lions kulübü ve Uluslararası Kadınlar Dayanışma derneği tarafında organize edilen Tabloların Sesi sergisi 13 Ocak Pazartesi günü saat 13.30'da LIV Hospital ev sahipliğinde açılacak. Sanat Tarihinde önemli yer iştigal eden on beş sanatçının Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan replikalarının sergilenerek öğrenciler tarafından kulaklıklara aktarılarak sesli anlatım olarak sunulacak.

6 Nokta Körler Vakfi Parıltı Derneği'nin de destek ve katkıları ile gerçekleşecek etkinliğe çocuk ve ergen psikiyatristiDR SEHER AKBAŞ da konuşmacı olarak yer alacak.


Anadolu Lisesi, Haliç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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