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Öğrencilerin hayalleri gerecek oldu

Tokat'ta ilkokul öğrencileri isteklerini bir kağıda yazdı hayırseverlerin destekleri ile öğrencilerin hayalleri gerçekleştirildi.

16.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:00Öğrencilerin hayalleri gerecek oldu
'ta ilkokul öğrencileri isteklerini bir kağıda yazdı hayırseverlerin destekleri ile öğrencilerin hayalleri gerçekleştirildi.

Tokat'ın ilçesine bağlı 'de ilkokul öğrencileri not kağıtlarına giysi, oyuncak gibi isteklerini yazdı. Yeşilyurt Devlet Hastanesi doktorlarından Mahmut Coşkun, çocukların not kağıtlarına yazdıkları oyuncak ve giysi taleplerini yerine getirmek için harekete geçti. Hayırsever esnaf ve vatandaşların destekleri ile alınan oyuncaklar ve giysiler çocuklara kısa bir süre içinde ulaştırıldı. Hediyelerle birlikte okulun yolunu tutan Br. Coşkun'u çocuklar okulun girişinde karşıladı. Koşarak sınıflarından çıkan çocuklar kucaklarında paketlerle okullarına döndü. Coşkun, sınıfta öğrencilerin hayal ettikleri ürünleri tek tek isimlerini okuyarak hediye etti. Çocukların taleplerini yerine getirmenin sevincini yaşadığını belirten Coşkun, "Ben aracıyım, destekte bulunan hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TOKAT

Yeşilyurt, Yeniköy, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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