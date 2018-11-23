Öğrencilerin Huzurevi Ziyareti

Çanakkale
'nin Biga
ilçesindeki Sakarya
ilkokulu öğrencileri, huzurevini ziyaret edip hem yaşlılarla görüştü hemde sınıf öğretmenlerine sürpriz yaptı.
Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret eden öğrenciler, onlarla sohbet edip anılarını dinleme fırsatı buldu.
Sınıf öğretmenleri Yurdanur Özdemir'e de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mektup yazan öğrenciler kendisine bir sürpriz yaptı.
Aldığı mektuplar karşısında çok mutlu olduğunu belirten Özdemir, öğrencilerine teşekkür etti.
Bir süre önce kızının kendisini telefonla aradığını ifade eden sınıf öğretmeni Özdemir, " Kızım
, arkadaşının dedesinin huzurevinde kaldığını söyledi. Çok rahatsızmış dedi. Üzüldüm, yavrum kimsesi yokmuş mu diye sordum. Eşi de ölmüş dedi. Ben yol boyunca gelirken merhametli bir kızım var diye gururlanarak buraya geldim ki öğrencilerimi gördüm. Matematikten, Türkçeden yüz almanızı beklemiyorum. Sizleri de kızım gibi merhametli yetiştirmiş olduğum için seviniyorum. Sizin için yapamayacağım hiç bir şey yok. Çok duygulandım. Velilerime de öğrencilerime de çok teşekkür ediyorum. Benim elimin, gönlümün dokunduğu insan merhametlidir. Ama sizleri güzel yetiştirmişim. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum." dedi.
Huzurevine 2 ay önce gelen 26 yıllık öğretmen Turan Karaçör (82) de yaşadıkları ziyaret ve sürpriz ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Çanakkale öğretmen okulunun ilk mezunlarındanım. 1958 yılında ilk görev yaptığım yer Biga. Öğretmenlik bitmez, ölene kadar devam eder. Öğrenecek, öğretilecek çok şey var. Biz küçük bir daire içindeyiz. Biz uzakları yakın etmek için çalışıyoruz. Yakınları uzaklaştırmak için değil. Burası çok güzel, havası, manzarası çok güzel hele de çocuklarımız gelince daha bir anlamlı hale geldi. Bizler romanın son sayfalarını yaşıyoruz. Vadesi geçmiş para gibiyiz."
Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü
Mustafa Şahin, Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Özdeş, BİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram katıldı.
Sakarya,Çanakkale,Biga