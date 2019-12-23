Haberler » 3. Sayfa » Öğrencilerin kaldığı binanın bodrumunda çıkan yangın korkuttu - Haberler

Öğrencilerin kaldığı binanın bodrumunda çıkan yangın korkuttu

Karaman'da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

23.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:49 Öğrencilerin kaldığı binanın bodrumunda çıkan yangın korkuttu
'da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Tapduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apart binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı binanın bodrum katında yangın çıktı. Binada insanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Apartman boşluğunda oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda kalan 10 kişi odalarında mahsur kaldı. Mahsur kalanlar balkon ve pencerelere çıkarak yangını söndürme çalışmalarını izledi. Yangın kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının bodrum katta bulunan kanepenin tutuşması üzerine çıktığı belirlendi. Yangının sönmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:49   Soğuk hava ve rüzgar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor - Haberler
15:43   Narkotik ekipleri, soya sosuna batırılmış leblebi görünümünde afyon sakızı ele geçirdi - Haberler
15:43   Oltulu öğrenciler Viyana'da staj gördü - Haberler
15:43   Osmaniye'de patlayıcı ve uyuşturucu operasyonu - Haberler
15:42   Otomobiller kafa kafaya çarpıştı - Haberler
15:31   Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
15:05   Erdoğan'ın 3 dönem kuralından muaf tuttuğu isim, kamyonla kum ve çakıl taşıdı - Haberler
14:55   HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Bir dönemin sabık Başbakanı'nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur - Haberler
14:36   MHP'den ihraç edilen vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacak - Haberler
23.12.2019 15:51:47