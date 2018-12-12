Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA -
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına teneffüste yakalanan minik öğrenciler, kar sevinci yaşadı. Kağıthane İsmail Erez İlkokulu öğrencileri, teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte okul bahçesine koşarak kar yağışının altında vakit geçirdi. Minik öğrencilerin ellerini açarak kar tanelerini yakalamaya çalıştıkları kameraya yansıdı.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Kar yağışı altındaki minik öğrenciler
-Minik öğrencilerin kar sevinci
-Ellerini açarak kar tanelerini tutmaya çalışmaları
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:32