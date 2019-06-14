Öğrencilerin karne sevinci

Trabzon
'da 2018-2019 yılı eğitim öğretim 140 bin 308 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başladı.Akçaabat
ilçesi Metin Kara
Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Törende konuşan Vali Ustaoğlu, çocukların eğitimleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, il genelinde yapılan çalışmaların yanında en çok gururlandıkları faaliyetlerin eğitimdeki başarılar olduğunu söyledi.
Vali Ustaoğlu, Trabzon'da okul yöneticileri, aileler ile güzel bir ekip ruhu oluştuğunu ifade ederek, "Bunun sonucunda da il olarak eğitimde önemli başarılar elde ettik. Sağlıklı nesillerin yetişmesi ve başarının en önemli göstergesi budur. Notlarının ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Bu tatili iyi değerlendirin ve kendinizi geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler okuyun. Okuduklarınızdan elde ettiğiniz bilgi ve becerileri size fayda sağlayacak şekilde nasıl uygulamaya geçirebileceğinizi düşünün ve günlük yaşantınızda bu bilgi ve becerileri uygulayın." dedi.
Karne dağıtım törenin ardından Vali Ustaoğlu, öğrencilerin yıl boyunca el emeği göz nuru yapmış oldukların eserlerin sergilendiği kermesi gezerek, okul yöneticileri ve öğretmenlere toplantı gerçekleştirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş
ise yaptığı yazılı açıklamada, geçmişini iyi bilenin, geleceğini sağlam temellere oturtan, geçmişiyle korkusuzca yüzleşen ve hatalardan ders çıkarıp geleceğe ulaşan bireylerin geleceğin de sahipleri olduklarını belirtti.
Alınan karnelerin öğrencilerin bir yıl boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri performansın değerlendirilmesi olacağını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Elbette bir insanın değeri rakamla ölçülemez ancak alacağınız karneler, sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır. Malumunuz olduğu üzere ilimiz, son yıllarda birçok akademik alanda başarıdan başarıya koşmakta, bunlara yenilerini eklemek için de planlamalar ve çalışmalar yürütmektedir. Ancak Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak bu başarıların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de büyük önem vermekteyiz. Bu meyanda çeşitli sanatsal ve sportif yarışmalarda il olarak bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde dereceler alarak ilimizin isminin başarılarla anılması sağlanmıştır. "
Öte yandan Dumlupınar
İlkokulu öğrenciler de karne sevinci yaşadı. Karne alan öğrenciler sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Öğretmenleri, çocuklara ise yaz tatilinde kitap okumaları tavsiye edilirken, mangala hediye edildi. Cudibey Ortaokulu Okul Müdürü
Olcay Bulut ise karne dağıtımı sırasında velilere ve öğrencilerine dondurma ikram etti.