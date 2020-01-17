Haberler » Güncel » Öğrencilerin karnesini Jandarma verdi - Haber

Öğrencilerin karnesini Jandarma verdi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak olup, karne dağıtırken, sonra da trafik bilgisi verdi.

17.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:20Öğrencilerin karnesini Jandarma verdi
'nın İlçe Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak olup, karne dağıtırken, sonra da trafik bilgisi verdi.

Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek İlk ve Ortaokulu önünde trafik tedbirleri alan jandarma ekipleri okul ilk yarı kapanış töreninde öğrencilere karne dağıttı. Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Yılmaz öğrencilere karne dağıtırken emniyet ve asayiş konularında uyarılarda bulundu. Yüzbaşı Yılmaz, öğrencilere okul çevresinde gördükleri şüpheli kişi veya kişileri hemen okul idaresine bildirmelerini, tanımadıkları kişilerden hiçbir şey almamalarını ve tatilde bol bol dinlenmelerini istedi. Daha sonra Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek trafik kuralları hakkında öğrencilere sunum yapıldı. Astsubay Murat Dilek öğrencilere trafik kurallarına mutlaka uymalarını ve çevredeki herkesin trafik kurallarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Karne dağıtımı esnasında jandarma tarafından öğrencilere çikolata, trafik dedektifleri kartı ve trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:30  Mersin'deki cinayeti özel ekip aydınlattı
20:29  Yozgat Valisi Çakır, makam aracındaki Türk bayrağını öpen öğrenciyi kabul etti
20:24  TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Şanlıurfa'da
20:24  Yozgat ilkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
20:24  Adıyaman'da yaralı köpeğin tedavisi için kermes düzenlendi
17.01.2020 20:32:19