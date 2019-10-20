Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için buldukları yöntem 'pes' dedirtti

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir okulda sınavlarda kopya çekilmesinin önüne geçmek isteyen yöneticiler çareyi öğrencilerin kafalarına kutu geçirmekte buldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ
Çekilen görüntülerde, öğrenciler başlarına karton kutular geçirmiş şekilde sınav sorularını çözmeye çalışıyor.
Bu fotoğraflar sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.
OKUL YÖNETİCİSİ ÖZÜR DİLEDİ
Okul yöneticisi, kutu yönteminin başka bir okulda uygulandığını duyarak kendilerinin de denediğini söyledi, kamuoyundan özür diledi.