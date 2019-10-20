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Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için buldukları yöntem 'pes' dedirtti

Hindistan'da, sınavda kopya çekilmesini önlemek isteyen yöneticiler, öğrencilerin kafasına kutu geçirdi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

20.10.2019 12:24

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir okulda sınavlarda kopya çekilmesinin önüne geçmek isteyen yöneticiler çareyi öğrencilerin kafalarına kutu geçirmekte buldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Çekilen görüntülerde, öğrenciler başlarına karton kutular geçirmiş şekilde sınav sorularını çözmeye çalışıyor.

Bu fotoğraflar sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.

OKUL YÖNETİCİSİ ÖZÜR DİLEDİ

Okul yöneticisi, kutu yönteminin başka bir okulda uygulandığını duyarak kendilerinin de denediğini söyledi, kamuoyundan özür diledi.

Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için buldukları yöntem 'pes' dedirtti

Hindistan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (3)
ÖĞRENCİ AYNADİR:Zaten kutu gibi öğrenci yetişiyor sknti yok aktardığıni öğrencilere yansıtmış.
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BURAK:herşeye den şikayetci olan bizim laikleri de hindistana gönderelim
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DENEYİMLİ HOCA:A-B grubu sorular hazırlasınlar, kopya bitsin. . .
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