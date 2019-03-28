Öğrencilerin Kütüphane Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Teknoloji çağının dezavantajlarını bir nebzede olsa azaltmak ve Öğrencilerin kitaplarla daha yakından ilgilenmesine imkân sunmak için kütüphaneye geldiklerini kaydeden Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Öğretmen Gazel Çiftçi, belediyenin hizmete sunduğu semt kütüphanesinin çok faydalı bir hizmet olduğunu kaydetti.

Semt kütüphanesinin kitap okuma oranlarına olumlu katkı sunacağını kaydeden İmam Hatip öğrencisi Yasemin Kaya ise kütüphaneye sık sık gelmeye çabaladıklarını belirtti. Öğrenci Yağmur Usal da kendi ufuklarını ve dünyaya bakış açılarını genişleten kitaplar okumayı tercih ettiğini, bu kitapların da kütüphanede mevcut olduğunu ve bu imkândan ziyadesiyle faydalandıklarını ifade ederek Elazığ Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler