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Öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektuplar, mendillerin içinde yola çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir grup lise öğrencisinin Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral için yazdığı mektuplar, Lefke bezinden hazırlanan mendillerin içine konularak gönderildi.

18.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:28Öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektuplar, mendillerin içinde yola çıktı
'in ilçesinde bir grup lise öğrencisinin Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral için yazdığı mektuplar, bezinden hazırlanan mendillerin içine konularak gönderildi.
Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinden yaklaşık 300 öğrenci, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekatta görevli askerlere moral olması amacıyla mektup kaleme aldı.
"Osmaneli sizinle" yazılı Lefke bezinden hazırlanan mendillerin içine konulan mektuplar, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve öğrenciler tarafından PTT şubesine teslim edildi.
Mektupların tesliminden önce gazetecilere açıklama yapan Yavuz, öğrencilerin değerli ve duygusal bir etkinliğe imza attığını söyledi. Öğrencileri tebrik eden Osmaneli Kaymakamı Yavuz, "Belediye Başkanlığımızın kurslarında el emeği göz nuru ile hazırlanan bu mendilleri, öğrencilerimizin duygu dolu yazılarıyla değer bulan mektupları sınırda bizim için fedakarca görev yapan askerlerimize gönderiyoruz. Allah tüm askerlerimizin, polisimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.
Belediye Başkanı Münür Şahin de öğrencilerle ve ilçe halkıyla gurur duyduğunu ifade etti.
Barış Pınarı Harekatı'ndakiler başta olmak üzere tüm görevli kahramanlara duaları ile destek verdiklerini vurgulayan Şahin, "Bizler burada güvenlik içinde yaşarken özellikle sınırlarımız dışında Suriye'de, Irak'ta ve diğer yerlerde bayrağımızı indirmemek, ezanları dindirmemek, bizlerin istikbali ve Türkiye için kahramanca mücadele eden silahlı kuvvetlerimize ve emniyet mensuplarımıza saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz." diye konuştu.
Okulun 12'nci sınıf öğrencilerinden Aleyna Aslan ise Mehmetçik ve polislere destek olmak amacıyla bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Osmaneli, Bilecik, Lefke, Güncel

Kaynak: AA

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