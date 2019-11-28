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Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu

Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal: "Önemli olan küçük yaşta temel alışkanlıkları kazandırmak"SAMSUN - Samsun'da 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, çocuklara temel trafik bilincinin kazandırılmasının...

28.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:50
Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu
Emniyet Müdürü Ömer Urhal:
"Önemli olan küçük yaşta temel alışkanlıkları kazandırmak"
SAMSUN - Samsun'da 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, çocuklara temel trafik bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.
Tüm Türkiye'yi gezerek yaklaşık 6 milyon öğrenciye trafik kurallarını öğretmeyi ve bilinç kazandırmayı amaçlayan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Cumhuriyet Meydanı'na kuruldu. Meydanda yer alan etkinlik alanının açılışını yapan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, dün 'Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı'nı yaptıklarını ve 21 şehrin emniyet yöneticileri ile çalışma başlattıklarını hatırlatarak, "İçişleri Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlığının birlikte yürütmüş olduğu Mobil Trafik Eğitim Tırı ilimize geldi. Dün Havza ilçemizdeydi, bugün merkezimize geldi. Dolayısıyla çocuklarımızdaki trafik bilincini ve bilgilendirmeyi artırmak amacıyla öncelikle tırın içerisinde teorik bilgi ve o eğitimin akabinde bir pist oluşturmak suretiyle çocuklarımıza farkındalık oluşturma gayreti içerisinde olduk. Bununla beraber çocuklarımıza bir takım ödüller verdik. Önemli olan küçük yaşta temel alışkanlıkları kazandırmak" dedi.
Tır içerisinde eğitim alan çocuklar meydanda kurulan özel parkur ile bu bilgilerini yaşayarak deneyimledi. Etkinlik açılışı katılan öğrencilere hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile tamamlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Trafik Uygulama Daire Başkanı Mehmet Yavuz, Trafik Eğitim Daire Başkanı Ali Temiz, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu

Cumhuriyet Meydanı, Ömer Urhal, Samsun, Yerel

Kaynak: İHA


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