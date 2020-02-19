Haberler » Güncel » Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı - Haber

Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı

Avcılar'da okul çıkışı iki öğrenci gurubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı.

19.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:01Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı
'da okul çıkışı iki öğrenci gurubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı. Kavga esnasında diğer öğrenciler panik yaşarken yaralanan öğrenci 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. ekipleri bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen göre Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 9. sınıf öğrencileri arasında okul çıkışında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9. sınıf öğrencisi İlker Ö. kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Arkadaşları tarafından park içerisinde ilk müdahalesi yapılan İlker Ö. olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklama olayının ardından kaçarak izini kaybettiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın yaşandığı anlarda diğer öğrencilerin büyük panik yaşadığı öğrenildi.
(Erdal Caniçelli/İHA)

Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:54:40