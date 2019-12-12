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Öğrencilerin okul harçlıklarını gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı - KONYA

Konya'da parasını gasbetmek istediği üç lise öğrencisinden birini bıçaklayan, diğerlerinin de bıçak zoruyla okul harçlıklarını gasbeden şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:10
'da parasını gasbetmek istediği üç lise öğrencisinden birini bıçaklayan, diğerlerinin de bıçak zoruyla okul harçlıklarını gasbeden şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki lise öğrencilerinin farklı tarihlerde okul harçlıklarının ve cep telefonlarının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Belirlenen okullarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, eşkal bilgileri doğrultusunda güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis ekipleri, şüphelinin, "kasten yaralama", "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından 12 ayrı kaydı bulunan M.G. (19) olduğunu belirledi.
Yapılan fiziki takibin ardından zanlı, sokakta dolaştığı sırada yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelinin, ifadesinde, "Olaylar sırasında alkollüydüm, hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.
Polisteki işlemlerinin ardından "yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öğrencilerin okul harçlıklarını gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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