Haberler » Güncel » Öğrencilerin serada yetiştirdiği sebzeler okulun mutfağında tüketiliyor - Haber

Öğrencilerin serada yetiştirdiği sebzeler okulun mutfağında tüketiliyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yatılı bölge okulunun öğrencilerince serada yetiştirilen sebzeler, okullarının yanı sıra ilçedeki bazı pansiyonların da ihtiyacını karşılıyor.

13.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:10Öğrencilerin serada yetiştirdiği sebzeler okulun mutfağında tüketiliyor
'un ilçesinde bir yatılı bölge okulunun öğrencilerince serada yetiştirilen sebzeler, okullarının yanı sıra ilçedeki bazı pansiyonların da ihtiyacını karşılıyor.
İlçe merkezindeki Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 2012 yılında başlatılan "Kendin Üret, Kendin Tüket Projesi" kapsamında okul bahçesindeki alanda sera oluşturuldu.
Öğrenciler tarafından yaklaşık 200 metrekarelik serada 7 yıldır üretilen domates, marul, salatalık, ıspanak, tere, roka, maydanoz ve yeşil soğan gibi sebzeler, öncelikle okulun mutfağında değerlendiriliyor.
İhtiyaç fazlası ürünler ise ilçedeki diğer pansiyonlara gönderiliyor.
Okul müdürü İdris Makineci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile yerli üretim ve tarım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ısrarla vurguladığı gibi yerli ve milli üretimi teşvik etmek, toprak ve tarım konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle okul bahçesinde serada tarım yaptıklarını anlatan Makineci, "Son olarak eylül ayında marul diktik. Tüketime ve servise hazır hale geldiler. Projede tamamen öğrencilerimiz çalıştı." dedi.
Proje koordinatörü ve okulun fen bilgisi öğretmeni Mehmet Gökel de öğrencilerin üretmeyi öğrenmesini hedefledikleri için projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi.
Eğitimin amacının çocukları hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Gökel, "Ülkemizde milyonlarca öğrenci var. Bu çocuklarının hepsinin hakim, savcı, doktor olma şansı yok. Bu yüzden en azından hayatta kendi ayakları üzerine durabilmeleri, yurt dışından ithalat yapmadan, kendi parasının değerini de koruyarak üretmeyi, yetiştirmeyi, para kazanmayı, ev geçindirmeyi öğrenmeleri için en basitinden başladık." diye konuştu.
Okulun 8. sınıf öğrencisi Elif Karakuş ise ileride kimseye muhtaç olmamak için sebze yetiştirmeyi öğrenmeye karar verdiğini dile getirerek, "Okul serasındaki sebze yetiştirme etkinliklerine aralıksız devam ediyoruz. Büyüdüğümüzde kimseye muhtaç olmadan kendi işimizi kendimiz yapabiliriz." ifadesini kullandı.
Öğrencilerden Özcan Başkaya ise projeye başladıkları günden itibaren daha sağlıklı besinler tükettiklerini, başkalarının da tüketmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26 Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Haber
13:24 DÖNER TARTIŞMASI SÜRÜYOR…KALAN DÖNERİN KULLANILMASI TEHLİKE SAÇIYOR - Haber
13:24 Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13:19 Ağrı'da Meslek Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:29:03