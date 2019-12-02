Haberler » Güncel » Öğrencilerin sergisi ilgi gördü - Haber

Öğrencilerin sergisi ilgi gördü

Malatya Doğanşehir Ortaokulu tarafından Bilim ve Sanat Atölyesi sergisi düzenlendi.

02.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:52Öğrencilerin sergisi ilgi gördü
Ortaokulu tarafından Bilim ve Sanat Atölyesi sergisi düzenlendi.

Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen ve Doğanşehir Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışına, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim , Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, kurum amirleri, Doğanşehir Ortaokulu idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlgi gören serginin açılışını yapan Kaymakam Köroğlu, tüm stantları inceleyerek yapılan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MALATYA

Doğanşehir, Köroğlu, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:40 MSB'den 'NATO' açıklaması Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi-2
15:40 Çin'de metro inşaatında yol çöktü: 3 kişi kayıp
15:35 Kırşehirli STK'lardan Ahilik deklarasyonu
15:40 Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti
15:40 Bitlis-engelliler galoş üretiyor
2.12.2019 15:45:46