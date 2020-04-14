Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öğrencilerin sınav kitapçıkları evlerine teslim edildi

Şanlıurfa'da TYT-AYT sınava hazırlanan öğrencilerin deneme sınavı için soru kitapçıkları evlerine teslim edildi.

14.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:08
Öğrencilerin sınav kitapçıkları evlerine teslim edildi
Şanlıurfa 'da TYT-AYT sınava hazırlanan öğrencilerin deneme sınavı için soru kitapçıkları evlerine teslim edildi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapanan Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı'nda TYT- AYT sınavına hazırlanan gençler için seferber olan belediyeye bağlı Kültür Müdürlüğü ekipleri, 'Evde Kal' çağrılarına uyan gençlere deneme sınavı için soru kitapçıklarını evlerine kadar götürdü. Deneme sınavlarının yanında gençlerin boş zamanlarında kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla bir adet kitap ile 'Urfa'da Pişer Bize de Düşer' kitabı ve maskeleri gençlere teslim etti.

Kitapçıkları evlerine kadar getirilen gençler de sınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Allah, Başkanımız Mehmet Kuş'tan razı olsun. Bizleri unutmadılar. Evimize kadar kitaplarımızı getirdiler. Çok güzel bir uygulama. Bizleri düşünen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Evde Kal, Eyyübiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› Güncel ››Öğrencilerin sınav kitapçıkları evlerine teslim edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:16: Seçer: "Yaptığımız bütün çalışmaları kendi bütçemizden karşılıyoruz" - Haber 14:16: Bilecik Valisi Şentürk, vatandaşlara maske dağıttı - Haber 14:16: İvrindili kadınların ürettiği 30 bin maske vatandaşlara dağıtılıyor - Haber 14:14: Yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu - Haber 14:14: Zabıtanın evine ekmek götürdüğü kadından anlamlı bağış - Haber 14:12: Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek - Haber 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin