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Öğrencilerin sömestir stili Boyner'den

Boyner, tarzından ödün vermeyen öğrencilere zengin seçenekler sunuyor.

14.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:14Öğrencilerin sömestir stili Boyner'den
, tarzından ödün vermeyen öğrencilere zengin seçenekler sunuyor.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve aileler için sömestr tatili heyecanı başladı.
Çocukların ve gençlerin en sevdiği giyim markalarının seçili koleksiyonlarına ve en trend ürünlere yer veren Boyner, tarzından ödün vermeyen öğrencilere zengin seçenekler sunuyor.
Soğuk kış günlerinde çocukları sıcacık tutacak mont, kaban, kazak, şapka, kaşkol, bere ve eldiven gibi seçenekler, ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Ayrıca, baskılı sweatshirt'ler çocukların en çok sevdiği popüler ürünler arasında dikkati çekiyor. Aeropostale, Limon Company, U.S. Polo Assn., Benetton, Koton gibi en sevilen moda markalarını bir araya getiren Boyner, kış alışverişinin vazgeçilmez ürünlerini ayrıcalıklı fırsatlarla sunuyor.

Sömestir tatili döneminde karlı, yağmurlu havalarda ihtiyaç duyulan botlar ve çizmeler de yenileniyor. Hem kız hem erkek çocuklar için botları veya çizmeleri bulunan Harley Davidson, Hammer Jack, Limon Company, Lumberjack'ın yanı sıra kız çocuklarına rengarenk çizmeler sunan Igor ve Twigy gibi markalar beğenilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Öğrencilerin favorisi, ayakkabılar
Öğrencilere okul yolunda en rahat adımları atma fırsatı veren spor ayakkabıları da bir başka favori hediye seçeneği olarak öne çıkıyor. Spor giyim kategorisinde müşterilerine geniş bir marka ve ürün seçkisi sunan Boyner; adidas, Reebok, Nike, Puma, Skechers ve New Balance gibi markaların spor ayakkabı modellerini ve bu alandaki en son trendleri müşterileriyle buluşturuyor.

Boyner'de çocuk kategorisinin en eğlenceli bir başka bölümünü de lisanslı ürünler oluşturuyor. Barbie ve Frozen gibi dünyaca ünlü karakterlerin farklı seçenekleri çocuklarını mutlu etmek isteyen aileleri bekliyor.

Boyner, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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