01.07.2019 11:09
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Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışta

Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro

MERSİN'in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı.
Taşucu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Durmuş Tezcan Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte sürat teknesi yapmak için kolları sıvadı. Uzunluğu 5.10, genişliği ise 1.78 metre olarak imal edilen teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı. Tüm hesaplama ve planlamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, 9 aylık çalışma sonucunda da tamamlanan 5 kişi kapasiteli tekne, ilçe merkezinde açılan stantta sergilendi.
Harici motor ile hareket edebilen 'First Craft 17' isimli tekne 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarılırken, öğrenci Sezgin Özkan , zımparasından koltuklarına kadar teknenin her aşamasında yer aldıklarını söyledi.


- Silifkemersin
Kaynak: DHA
Silifke , Taşucu , Güncel

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