Öğrencilerin Sürprizi Öğretmenleri Duygulandırdı

23 Kasım 2018 Cuma 16:41



23 Kasım 2018 Cuma 16:41

BOLU'da, Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okul bahçesinde hazırladıkları sürprizle öğretmenlerine duygusal anlar yaşattı. Karaçayır Mahallesi'nde eğitim gören Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, okul müdürü Kamil Oflaz'ın da yardımıyla öğretmenlerine sürpriz hazırladı. Okulda derslerin bitmesiyle cuma günleri düzenlenen bayrak töreni sırasında okul müdürü Kamil Oflaz öğretmenleri kürsünün yanına davet etti. Bu sırada öğretmenler okulun pencerelerinden atılan balon ve konfetilerle büyük şaşkınlık yaşadılar. Ayrıca öğrenciler, evlerinde hazırladıkları 'Sen kalptesin', 'Anne gibisin', 'Yaramazlığımı affedensin', 'Öğretmen demek ışık demek', 'Biricik tatlı öğretmenim' ve benzeri yazıların bulunduğu pankartları açtı. Öğrenciler hepbirlikte 'Senden daha güzel' şarkısını söyledi. Öğrencilerin bu sürprizi karşısında öğretmenler hem şaşkınlık hem de yoğun duygu seli yaşadı. - Bolu