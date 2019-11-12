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Öğrencilerin tehlike dolu okul yolu -1

SULTANGAZİ'de yakın mesafede bulunan 4 okulun öğrencileri okula ve evlerine gidebilmek için her gün kilometrelerce yürüyor.

12.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:04Öğrencilerin tehlike dolu okul yolu -1

SULTANGAZİ'de yakın mesafede bulunan 4 okulun öğrencileri okula ve evlerine gidebilmek için her gün kilometrelerce yürüyor. Toplu ulaşımın yetersiz, servisin pahalı olduğu belirten öğrenciler hafriyat kamyonlarının da kullandığı yoldaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Merkez Habibler Mahallesi'nde eğitim veren 4 farklı lisenin öğrencileri, okula ve evlerine gitmek için her gün hafriyat kamyonlarının da geçtiği yolda uzun süre yürümek zorunda kalıyor. Toplu taşıma araçlarında da tıka basa yolculuk yapan öğrencilerin zorlu ve tehlikeli yolcuğunu görüntüledi.

Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Sultangazi Anadolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin bazıları öğrenci servisinin yanı sıra okula ve eve gidebilmek için toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları da her gün kilometrelerce yol yürüyor. Servis ücretlerini pahalı bulan, toplu taşıma araçlarının tıka basa dolu olmasından dolayı okula ve evlerine yürüyerek gitmeyi tercih eden öğrenciler otobüslerin seyrek geçtiğini söylediler. Yürüyüş sırasında bazı öğrencilerde otostop çekerek evlerine gidiyor. Hafriyat kamyonlarının da kullandığı yolda her gün otostop çekerek evlerine giden bazı öğrenciler ise toplu taşıma seferlerinin artırılmasını talep ediyor.

KAVGA EDEN ÖĞRENCİLER KAMERADA

Trafiğin en işlek olduğu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde zaman zaman öğrenciler arasında tekmeli yumruklu kavgalar yaşanıyor. Akan trafiğin içinde kavga eden öğrenciler kendi canlarını tehlikeye atarken, sürücülere de zor anlar yaşatıyorlar. Kavga eden öğrencileri ise yoldan geçen sürücüler araya girerek ayırıyor.



Anadolu Lisesi, Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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