Öğrencilerin Telefonlarını Çalan Şebeke Yakalandı

Diyarbakır
'ın Yenişehir
ilçesinde öğrencilerin telefonlarını bıçak zoruyla gasp ettikleri tespit edilen ve yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez
Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Fen Lisesi yakınında öğrencilere bıçak çekilerek tehdit edildiği ve bu yolla 3 öğrencinin telefonunun gasp edildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli H.T.'yi yakaladı. Mağdurların teşhisinin ardından T.Ö. ve İ.T. isimli şahıslar da aynı gün yakalanarak sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.Ö. ve İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR
Yenişehir,Diyarbakır