Öğrencilerin toprağa dokunması için okul bahçesine hobi bahçesi kurdular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun öğretmenleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrenciler için kendi ürünlerini üretebilecekleri hobi bahçesi hazırladı.

30.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:15
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun öğretmenleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrenciler için kendi ürünlerini üretebilecekleri hobi bahçesi hazırladı.
Turgutlu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu Müdürü Halil Işık ve okul öğretmenleri, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrencilere, okula gelecekleri gün için sürpriz yapmak istedi.
Okulun bahçesinde oluştukları hobi bahçesinde domates, biber, salatalık, patlıcan ve karpuz gibi sebzeleri eken öğretmenler her sınıfın kendi ürünlerini yetiştirecekleri bölümler ayırdı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 13 Mart'tan itibaren okullarında öğrencileriyle ayrı kaldıklarını belirten Işık, "Tedbirler öncesinde okulumuz açıkken öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte bir proje başlatmıştık. Kendi hobi bahçemizi oluşturarak sebze ve meyve yetiştirmek istedik. Ama bu süreçte öğrencilerimizin tatili çok uzun sürdü. Bu uzun süreçte biz öğrencilerimizin hobi bahçesini hazırladık" dedi.
Oluşturdukları hobi bahçesinde her sınıfın kendisine ait bölümlerinin olduğunu ifade eden Işık "Burada domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzelerimiz var. İnşallah bu zor günler sona erecek ve öğrencilerimiz bu bahçede kendi sebzelerini yetiştirecekler. Ürettiğimiz meyve ve sebzelerle ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak ve kendi yemekhanemizde değerlendirmek istiyoruz. Her sınıfımıza ikişer sıra vereceğiz. Kendi sebze ve meyvesini öğrencilerimiz kendileri üretecekler." diye konuştu.
Hobi bahçesiyle, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini aşılayacaklarını belirten Işık, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz burada dayanışmayı ve yardımlaşmayı öğrenecekler. Sebze ve meyveleri tanıyıp, nasıl yetiştiklerini görecekler. Projemizin ismini de 'Toprağa Dokun' olarak koyduk. Çünkü her öğrencimizin toprağa dokunmasını istiyoruz" Öğrencilerin toprağa dokunması için okul bahçesine hobi bahçesi kurdular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Turgutlu, Güncel, Haber

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