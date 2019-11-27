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Öğrencilerin "TÜBİTAK 1002" destekli proje başarısı

Bülent Ecevit Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, hazırladıkları proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

27.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:21Öğrencilerin
Bülent Ecevit Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, hazırladıkları proje ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesindeki Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Abdifatah Ahmed ve Arzu Ertop'un, Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç danışmanlığında hazırladıkları "Zonguldak-Bartın Çevresinde Üst Devoniyen-Alt Karbonifer Yaşlı Birimlerin (Gökgöl ve Topluca İstifleri) Stratigrafik, Paleontolojik, Sedimantolojik ve Jeokimyasal Özellikleri" başlıklı proje, ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında kabul edildi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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