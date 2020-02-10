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Öğrencilerin vali ve belediye başkanından tatil isteği güldürdü

Nevşehir'de okulların tatil edilmesini isteyen öğrencilerin Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya seslenerek yaptıkları paylaşımlar güldürdü.

10.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:29Öğrencilerin vali ve belediye başkanından tatil isteği güldürdü
'de okulların tatil edilmesini isteyen öğrencilerin Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya seslenerek yaptıkları paylaşımlar güldürdü.

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edilirken, öğrenciler sosyal medya hesaplarından

okulların 11 Şubat Salı günü de tatil edilmesini istedi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın sosyal medya kullanmaması nedeniyle çareyi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yazmakta bulan öğrencilerin mesajları gülümsetti. Nevşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya sosyal medyadan okulların tatil olması için birbirinden ilginç mesajlar yazan öğrencilerden Berk isimli kullanıcı "Fenerbahçe'ye sol bek, Galatasaray'a stoper, Nevşehir'e tatil", Beşiktaşlı bir kullanıcı, "Başkanım her yer buz, hava -17 derece servisle gelecek birisi olarak gerçekten tedirginlik duyuyorum. Nevşehir üstündeki soğuğu ve karı tam atamadı başkanım", Mert Gündoğdu kullanıcı ise, "Vali'nin twetter hesabını bulamadım siz okursunuz artık. Yollar buz, hava -13 derece. Hissedilen -16 derece. ya da Valinin tel nosunu verin ben hallederim" sözlerini paylaştı. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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