Öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ilkokul öğrencilerinin bir yıl boyunca yazdığı hikayeler öğretmenleri tarafından kitaplaştırıldı.
Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Sevcan Kanmaz Yılmaz, bir yıl boyunca öğrencilerine yazdırdığı hikayeleri ve resimleri kitap haline getirerek öğrencilerine sürpriz yaptı.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hikaye kitabına "Minik Yüreklerin Sihirli Kalemleri" ismini verdiklerini belirterek öğrencilerinin emeklerinin karşılıksız olmadığını göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerinin aklında güzel bir hatıra oluşturmak istediğini ifade eden Yılmaz, "Onlara her hafta bir konu belirleyerek anahtar kelimeler verdim. Bazen hikayelerin konusunu kendilerinin belirlemesini istedik. Farklı farklı hikayeler yazarak getirdiler. Ekim ayında başladık nisan ayına kadar devam etti. İçlerinden en güzel olanları seçerek kitap haline getirdik. Her öğrencinin hikayesinin yanına bir de resimle ilgili resim çizmesini istedik. Öğrencilerimin yaptığı resimlerle de kitabı süsledik. Çocuklarıma da güzel bir anı güzel bir hatıra oldu." diye konuştu.
Öğrencilerden Pınar Azra Öztürk de öğretmenlerinin yaptığı sürprizle çok mutlu olduklarını belirtti.
Emir Tan da, kitabı okurken çok heyecanlandığını belirterek "Öğretmenimizin bize verdiği hikayelerden yola çıkarak yazdığımı hikayelerden öğretmeniz bir kitap oluşturdu. Kitabı okumak bizi çok heyecanlandırıyor. Büyüyünce bize çok güzel anı olacak." dedi.
Güncel
Kaynak: AA