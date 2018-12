Öğrencilerin Yeni Gözdesi "Floor Curling" Olacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, "buz satrancı" olarak bilinen curlingin yurtta her yıl yaygınlaştığını belirtirken, floor curling branşını da faaliyetleri kapsamına aldıklarını söyledi.Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, curling branşının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla geliştiğini dile getirdi.Federasyon olarak son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde devletin desteğini aldıklarını ifade eden Şebin, bu sayede özellikle uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.Federasyon olarak yeni bir branşın daha faaliyetine başladıklarını aktaran Şebin, şunların kaydetti:"(Floor curling) dediğimiz, zemin üzerinde oynanan branşı başlattık. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bunu kabul etti ve imzadan çıktı. Şimdi il il dolaşıp, okullarda tanıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında floor curling branşı başlamış olacak ama bu sadece öğrencilerin yapacağı bir spor değil. Cezaevleri, sevgi evleri, rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri gibi bütün yerlerde bu spor yapılacak.""Her okulda bir curling sınıfı oluşturmayı hedefliyoruz"Curling sporunu her yaştan insanın yapabileceğine işaret eden Kenan Şebin, "Okullarımızda örnek curling sınıfları olması için projeler hazırlandı. Çok yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüp, her okulda bir curling sınıfı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü ile ön görüşmemiz oldu. İlgili bakanımızla görüştükten sonra Türkiye'deki 286 gençlik merkezinde ve alışveriş merkezlerinde floor curlingin eğitimini verip, tanıtımını yapacağız." diye konuştu.Curlinge, stratejiye dayalı bir spor olduğu için "buz satrancı" da denildiğini vurgulayan Şebin, "Down sendromlu çocuklar, görme engelli ya da tekerlekli sandalyedeki kardeşlerimiz de bu sporu kolaylıkla yapabilir. Floor curling de herkese hitap eden bir strateji oyunu." değerlendirmesinde bulundu."Dünya Curling Federasyonu çalışmalarımızı örnek gösteriyor"Curlingde kısa sürede iyi noktalara geldiklerini anlatan Şebin, "Bu branş dünyada hızla yayılıyor ama Dünya Curling Federasyonu çalışmalarımızı örnek gösteriyor ve bunun için bize bütçe ayırdı. Bu kapsamda Türkiye'de yaptığımız çalışmaların aynısını, ilişkide bulunduğumuz ülkelere götürüp, eğitim ve tanıtım yapacağız." ifadelerini kullandı.Şebin, çeşitli ülkelerden destek talebi aldıklarına dikkati çekerek, "Çok kısa zamanda birçok ülkeden bize yazılar, mailler geldi ve antrenörlerimizden yardım istediler. Öncelikle Türk cumhuriyetleri, Afganistan ve Pakistan'daki kardeşlerimize gideceğiz. 'Kısa zamanda aldığımız mesafeyi bize de anlatın.' dediler. Bizde seve seve onlara öncülük edeceğiz." şeklinde konuştu.