Öğrencilerinden Gamze öğretmene sürpriz kutlama

ERZURUM'da merkez Yakutiye ilçesinde Mareşal Fevzi Çakmak Ortakolu'nda bir süre ücretli öğretmen olarak görev yapan Gamze Tuysuz'a öğrencileri sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.

Erzurumlu Gamze Tuysuz, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Öğretmen olmak hayali atama engeline takılan Tuysuz, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda ücretli olarak fen bilgisi öğretmenliği yaptı. Tuysuz, ders verdiği öğrencileriyle kısa sürede sıcak bir bağ kurdu. Öğrencilerin aileleriyle de tanışan Tuysuz, her zaman yanlarında oldu. Gamze Tuysuz, öğretmenlik yaptığı dönemde, öğrencilerinden Efendi (12) ve İbrahim Gökdere'nin (15) zihinsel engelli kardeşleri Seda ile de tanıştı. Seda ile aralarında sıcak bir bağ oluşan Tuysuz, görev süresi sona ermesine rağmen öğrencilerini bırakmadı.

Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nde (Aras EPSAŞ) kurumsal iletişim ve kalite uzmanlığı olarak işe başlayan Tuysuz, fırsat buldukça öğrencileriyle ilgilenmeye devam etti.

'SEDA HASTA' DİYEREK EVE ÇAĞIRDILAR

Gerek eğitim gerekse normal yaşantılarında Gamze öğretmeni hep yanlarında gören öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle sürpriz bir kutlama planladı. Efendi, İbrahim ve Seda kardeşlerin Sanayi semtindeki gecekondu evinde toplanan öğrenciler, kutlama için hazırlık yaptı. Öğrencilerden birisi cep telefonla aradığı Gamze Tuysuz'a Seda'nın hastalandığını ve kendisini görmek istediğini belirterek eve çağırdı.

Yakından ilgilendiği zihinsel engelli Seda'nın hastalığını duyan Tuysuz, hemen eve geldi. Odadan içeri giren Gamze Tuysuz'u, Seda elinde çiçekle karşıladı. Tuysuz'un öğretmenler gününü kutlayan Seda'nın duaları arasında pastanın üzerindeki mumlara birlikte üflediler. Daha sonra serilen yer sofrasına oturan Gamze öğretmen ve öğrencileri hep birlikte pastaya çatal salladı. Gamze öğretmenin kendilerine sürekli destek olduğunu belirten öğrenciler, "Biz de kendisine böyle bir sürpriz yaparak öğretmenler gününü kutlamak istedik" dedi.

Öğrencilerine sürpriz kutlama için teşekkür eden Gamze Tuysuz, "Onlar benim için bambaşka bir şey. Erzurum'da olayım, olmayayım onlar benim için bambaşka. Hepsini ayrı ayrı o kadar çok seviyorum ki, hiçbirinin tırnağına bir şey gelmesin" diye konuştu.

Neşeli ve samimi bir ortamda geçen kutlamanın ardından öğrencileriyle sokağa çıkan Tuysuz, bir süre birlikte top oynadıktan sonra veda ederek evden ayrıldı. Seda, Gamze Tuysuz'u defalarca öperek 'yine gel tamamı' sözleriyle uğurladı.