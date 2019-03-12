Öğrencilerinden Yetimlere Yardım

Kaynak: AA

Çorum'da ortaokul öğrencileri tarafından yetim çocuklar için yardım toplandı.Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulunca Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği (İHH) iş birliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi yetim öğrenciler için yardım kampanyası başlatıldı.Öğrenciler tarafından toplanan giyecek ve bir miktar para, Çorum İHH yetim birimi sorumlusu Mehmet Çalışkan ve il içi yardım sorumlusu Ümit Terziöz'e teslim edildi.Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin anlamlı bir çalışmaya imza attığını söyledi.Toplanan yardım malzemelerinin en kısa sürede ihtiyaç sahibi yetim öğrencilere ulaştırılacağını belirten Çalışkan, "Böyle yetim dostu, iyiliksever öğrencilerimizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Bu örnek davranışlarının diğer okul ve öğrencilerimize örnek teşkil etmesini Rabbimizden niyaz ediyorum, Allah sizlerden razı olsun." dedi.