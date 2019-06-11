Öğrencilerine büyük fırsat

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Antalya da ki bölüm öğrencilerine yönelik saha uygulamalı staj imkanı başlattı.Dernek Başkanı A. Atılgan Sert, "Dernek olarak yapacağımız birçok projeden sadece bu küçük bir damlasıdır. Şehrimizin bizlerden beklentisi olduğunu biliyoruz. Adım adım güzel ve yere basan projeleri Antalya'mız ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Önümüzde ki günlerde yine bu ve buna benzer çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi

A.Atılgan Sert, "Öğrencilerimizin okul sonrası iş hayatına atılmadan önce derneğimize üye müteahhit arkadaşlarımızın sürdürdüğü inşaatlarda demir ve çimentonun döküldüğü uygulandığı andan itibaren binanın şekillenmesine kadar geçen süreçte elde edeceği tecrübe kendilerine okul sonrası büyük fayda sağlayacaktır. Derneğimize başvurarak bu konuda talepte bulunan bölüm öğrencilerine ise; elimizden geldiğince destek olmaya stajlarını aktif yerinde sürdürmelerine fırsat yaratıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler