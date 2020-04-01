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Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor

Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyorAntalya'nın Demre ilçesinde ücretli öğretmen Atila Kocakaya (45), koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra, kendi imkanlarıyla öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:52
Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor
Antalya'nın Demre ilçesinde ücretli öğretmen Atila Kocakaya (45), koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra, kendi imkanlarıyla öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Bakanlığın düzenlediği eğitimlere ek olarak öğrencilerine haftanın 6 günü 2 saatlik ücretsiz dersler veren Atila Kocakaya, "Şu an herhangi bir ücret almadığım halde, öğrencilerimin derslerden uzak kalmasına vicdanım elvermedi. Bakanlığımızın öğrencilere verdiği derslere ek olarak sınıfımıza ait olan uzaktan eğitim sistemini kurdum" dedi.
Demre'ye bağlı Çevreli Mahallesi'nde eğitim öğretim yapan Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Atila Kocakaya, 11 yıl özel eğitim kurumlarında çalıştı. Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda son 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Atila Kocakaya, koronavirüs nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilince, 3A sınıfındaki öğrencilerini bırakmadı. 14 yıllık eğitimci Atila Kocakaya, kendi evine kurduğu sistemle öğrencilerine haftanın 5 günü, internet üzerinden günde 2 saat ücretsiz ders vermeye başladı.
DERSLER 40 DAKİKA
Finike ilçesinde oturan Atila Kocakaya'nın derslerine evinde internet bulunan 23 öğrencisinden 17'si takip edebiliyor. 17 öğrenci Demre'ye bağlı Çevreli, Üçağız ve Kapaklı mahallelerinden derslere internet ortamından bağlantı yapıyor. Pazartesi 2 saat matematik, salı 2 saat hayat bilgisi, çarşamba 2 saat Türkçe, perşembe 2 saat fen bilimleri ve cuma 2 saat İngilizce dersi veren Atila Kocakaya, ders sürelerini 40 dakika olarak belirledi. Kocakaya, cumartesi günleri de öğrencilerin isteği doğrultusunda ders veriyor.
ÖĞRENCİLER DE MEMNUN
Öğrenci Elvan Dulluç, "Öğretmenin kurduğu sistemle ders işlemek çok güzel. Bize bu imkanı sağlayan öğretmenimize teşekkür ederiz" dedi.
Öğrencilerden Recep Aksu, "Koronavirüs tehlikesi nedeniyle okulumuz kapandı. Biz de derslerimizi öğretmenimizin kurduğu uzaktan eğitim sitemiyle işliyoruz. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.
'VİCDANIM ELVERMEDİ'
Öğretmen Atila Kocakaya da şöyle dedi:
"Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak çalışıyorum. Şu an herhangi bir ücret almadığım halde, öğrencilerimin derslerden uzak kalmasına vicdanım elvermedi. Bakanlığımızın öğrencilere verdiği derslere ek olarak sınıfımıza ait olan uzaktan eğitim sistemini kurdum. Haftanın 6 günü öğrencilerime ders veriyorum. Derslere sınıfımızda internet olanağı olan 23 öğrenciden 17'si katılıyor. Öğrencilerim bu işten çok mutlu, ben de uzaktan da olsa öğrencilerimle buluştuğum için çok mutluyum."
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Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çevreli, Demre, Güncel

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Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor
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