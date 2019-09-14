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Öğrencilerinin gözü önünde fenalaşan özlem öğretmen, öldü

BEYLİKDÜZÜ'nde İstiklal Marşı töreni sırasında öğrencilerin gözü önünde yere yığılan öğretmen Özlem Balcı (43), yaşamını yitirdi.

14.09.2019 11:25Öğrencilerinin gözü önünde fenalaşan özlem öğretmen, öldü
BEYLİKDÜZÜ'nde İstiklal Marşı töreni sırasında öğrencilerin gözü önünde yere yığılan öğretmen Özlem Balcı (43), yaşamını yitirdi. Balcı'nın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Beylikdüzü İhlas İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Özlem Balcı, dün okul çıkışı İstiklal Marşı töreni sırasında öğrencilerin gözü önünde fenalaştı. Yere yığılan Balcı'ya ilk müdahaleyi, meslektaşları yaptı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle okulu yasa boğan Balcı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.



Beylikdüzü, Balcı, Güncel

Kaynak: DHA

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