Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip

Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken ondan geriye öğrencilerinin tedavi sürecinde ona moral vermek için hazırladıkları klip kaldı.

"ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Taşçıoğlu'nun öğrencileri tarafından hazırlanan videoda, Taşçıoğlu'nun öğrencileriyle çekildiği fotoğrafların üzerine Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısı duyuluyor.