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Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun tedavisi sırasında öğrencileri Zeki Müren'in "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısı eşliğinde moral klibi hazırlamıştı.

02.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:58

Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken ondan geriye öğrencilerinin tedavi sürecinde ona moral vermek için hazırladıkları klip kaldı.

"ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Taşçıoğlu'nun öğrencileri tarafından hazırlanan videoda, Taşçıoğlu'nun öğrencileriyle çekildiği fotoğrafların üzerine Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısı duyuluyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de koronavirüse yakalanan ilk doktor olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, 16 Mart'tan beri İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Taşcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Zeki Müren, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Öğrenciler Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için klip hazırladı

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Haberler ›› Sağlık ››Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler
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