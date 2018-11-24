Öğrencileriyle Zeytinyağı Yapıp Hayvanlara Mama Aldı

İzmir Seferihisar
'da Ulamış İlkokulu öğretmeni Meryem
Özyürek, öğrencileriyle birlikte okul bahçesindeki zeytin ağaçlarından topladıkları ürünlerle zeytinyağı yaptı. Zeytinyağlarını yine öğrencileriyle birlikte satarak elde edilen gelirle sokak hayvanları için mama alan Özyürek, "Her şey sınıfta kalmamalı. Öğretmen sahaya çıkmalı" dedi.
İzmirli öğretmen Meryem Özyürek, eğitimin sadece sınıfta olmadığını kanıtlarcasına örnek bir projeye imza attı. 12 yıldır Ulamış İlkokulunda görev yapan hayvansever Özyürek, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak için farklı bir yol izledi. Sınıf öğretmeni, 4. sınıf öğrencileriyle birlikte okul bahçesindeki 30 zeytin ağacından zeytin topladı ve bu zeytinleri köy kooperatifinin yağhanesinde sıktırdı. Öğretmen ve öğrenciler zeytinyağlarını şişeledi ve üzerine etiketler yapıştırarak velilerin de yardımıyla köy pazarında sattı. Zeytinyağından elde edilen gelirle, sokak hayvanlarına mama alındı.
40 şişe zeytinyağı çıktı
Zeytin toplama işleminin üç gün sürdüğünü belirten Meryem Özyürek, "Ben bir hayvanseverim. Özellikle sokak hayvanlarının yardıma ihtiyacı olduğunu her fırsatta öğrencilerime anlatıyorum. Bu kapsamda okulumuzda önce Hayvanlar Kulübü kurduk, ardından o kulübe bir kaynak sağlamamız gerekti. Arka bahçede dolaşırken zeytin ağaçları dikkatimi çekti. Çocuklarla birlikte ağaçlardaki zeytinleri topladık, yağhanede bu zeytinleri zeytinyağı haline getirdik. Sonra yağları şişeledik, üzerine etiketler yapıştırdık. Velilerimiz, 40 şişe zeytinyağını çocuklarıyla birlikte köy pazarında sattı ve elde edilen gelirle hayvanlara mama aldık. Çocuklar zeytine yabancı değil. Hemen hemen hepsinin zeytinliği var ama zeytinlerin hayvanlar için toplanması onlar için ayrı bir önem taşıdı. Bunu sokak hayvanları için yapmaları büyük mutluluk oldu. Bir öğretmen olarak her şey sınıfta kalmamalı diye düşünüyorum. Sahaya çıkmalı" diye konuştu. - İZMİR
Zeytin,Zeytinyağı
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:38