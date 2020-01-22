Şehir dışında okuyan ya da bir dönem öğrenci evinde kalan herkes bu evlerde yaşanan ilginç ortamı bilir. İmkansızlıkların ve önceliklerin yarattığı ilginç ortamda yaratıcı icatların merkezidir öğrenci evleri. Bu yaratıcılığın yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanındaki öğrenci evlerinde yaşandığını ortaya koyan birbirinden ilginç görselleri sizler için derledik.
İşte Öğrenciliğin İmkansızlığı ile Bulunan 21 Yaratıcı İcat;
1# Muhtemelen bir fizik öğrencisinin eseri olan tulumba
2# Cetvelin harekete geçtiği an
3# Araba
alarmının alternatif çözümü: Asma Kilit
4# Kanca alacak paranız yok mu? Askı kullanın!
5# Ev yapımı duş başlığı
6# Çöp kutusu olmayan evler için muhteşem bir çözüm
7# Sonuçta yumurta suda haşlanmıyor mu?
8# Efsane ikili: su ısıtıcısı ve makarna
9# Mikrodalga fırına ne gerek var ki?
10# Baş rolde yine ütü
11# Ütünün olmadığı evler için alternatif çözüm
12# Patates ezmek için alternatif yöntem: Şişe
13# Kar fırtınası + yaratıcılık
14# Marketlerin "kaybolan" arabaları
15# Raket süzgeç olamaz mı?
16# İlk gelen alır
17# Ne var kardeşim? Su da yangın söndürür!
18# Kitaplardan kitaplık yapmak.
19# Hoparlör satın almak için paranız olmadığında kahve kupalarını kullanın.
20# Pizza kutusunun bitmeyen yolculuğu
21# Bu hayatta her şey bardak olarak kullanılabilir.