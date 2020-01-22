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Öğrenciliğin İmkansızlığı ile Bulunan 21 Yaratıcı İcat

Şehir dışında okuyan ya da bir dönem öğrenci evinde kalan herkes bu evlerde yaşanan ilginç ortamı bilir. İmkansızlıkların ve önceliklerin yarattığı ilginç ortamda yaratıcı icatların merkezidir öğrenci evleri.

22.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:21Öğrenciliğin İmkansızlığı ile Bulunan 21 Yaratıcı İcat
Şehir dışında okuyan ya da bir dönem öğrenci evinde kalan herkes bu evlerde yaşanan ilginç ortamı bilir. İmkansızlıkların ve önceliklerin yarattığı ilginç ortamda yaratıcı icatların merkezidir öğrenci evleri. Bu yaratıcılığın yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanındaki öğrenci evlerinde yaşandığını ortaya koyan birbirinden ilginç görselleri sizler için derledik.

İşte Öğrenciliğin İmkansızlığı ile Bulunan 21 Yaratıcı İcat;

1# Muhtemelen bir fizik öğrencisinin eseri olan tulumba



2# Cetvelin harekete geçtiği an



3# alarmının alternatif çözümü: Asma Kilit



4# Kanca alacak paranız yok mu? Askı kullanın!



5# Ev yapımı duş başlığı



6# Çöp kutusu olmayan evler için muhteşem bir çözüm



7# Sonuçta yumurta suda haşlanmıyor mu?



8# Efsane ikili: su ısıtıcısı ve makarna



9# Mikrodalga fırına ne gerek var ki?



10# Baş rolde yine ütü



11# Ütünün olmadığı evler için alternatif çözüm



12# Patates ezmek için alternatif yöntem: Şişe



13# Kar fırtınası + yaratıcılık



14# Marketlerin "kaybolan" arabaları



15# Raket süzgeç olamaz mı?



16# İlk gelen alır



17# Ne var kardeşim? Su da yangın söndürür!



18# Kitaplardan kitaplık yapmak.



19# Hoparlör satın almak için paranız olmadığında kahve kupalarını kullanın.



20# Pizza kutusunun bitmeyen yolculuğu



21# Bu hayatta her şey bardak olarak kullanılabilir.




Araba, Komik - İlginç

Kaynak: TheGeyik

HABER YORUMLARI (1)
GUNDEM KUZU:??????????????
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komik--ilginc

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22.01.2020 16:43:13