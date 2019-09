Öğrencinin özgüveni arttıkça matematik başarısı artıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 4'üncü sınıf öğrencileri arasında, 'Türkçe-Matematık-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' (TMF-ÖBA) kapsamında yaptığı anket çalışması, öğrencilerin özgüvenleri arttıkça Türkçe, matematik ve fen bilimleri testlerindeki başarı oranının da arttığını ortaya koydu.

Nisan ayında 4'üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan TMF-ÖBA araştırmasına 4'üncü sınıfta eğitim gören 1 milyon 164 bin 903 öğrenciden yüzde 9,65'i katıldı. Araştırmada öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında 4'üncü sınıf düzeyindeki kazanım ve becerileri, alan uzmanları, ölçme değerlendirme uzmanları ve dil uzmanlarınca incelendi. Öğrencilerin Türkçe testinde bilme düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 62, anlama düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı ise yüzde 59,9 oldu. Matematik testinde bilme düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 63, uygulama düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 59 ve akıl yürütme düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 49 olarak belirlendi. Fen bilimleri testinde ise bilme düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 64,9, uygulama düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 70 ve akıl yürütme düzeyindeki soruları ortalama doğru cevaplama oranı yüzde 61 olarak hesaplandı.

MOTİVASYON, ÖZGÜVEN VE DEVAMSIZLIK ETKİLİ

Araştırma kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katıldığı bir anket çalışması da yapıldı. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonları, özgüvenleri ve velilerinin eğitime yönelik ilgileri ile testlerdeki başarı arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulundu. Anket bulguları, öğrencilerin her üç derse yönelik öğrenme motivasyonu arttıkça test puanlarının da arttığını gösterdi. Benzer şekilde öğrencilerin her üç dersi öğrenmeye yönelik özgüvenleri arttıkça alt test puanlarının da arttığı gözlendi. Özgüven ile test puanları arasındaki ilişkinin en güçlü olduğu alan matematik olurken, onu sırasıyla fen bilimleri ve Türkçe takip etti. Yine öğrencilerin okula yönelik olumlu tutumları arttıkça her üç testteki puanları da artıyor. Öğrencilerin testteki başarısı ile velilerin eğitimsel süreçlere katılımı arasında da doğru orantı olduğu belirlenirken, velilerin katılımı arttıkça öğrencilerin test puanlarının da arttığı tespit edildi. Öğrencilerin devamsızlık sıklığı da başarıya etki eden bir faktör olurken, okula hiç devamsızlık yapmayan ya da ayda bir kez devamsızlık yapan öğrencilerin her üç testteki puan ortalamalarının daha sık devamsızlık yapan öğrencilerden daha yüksek olduğu görüldü.

Kaynak: DHA