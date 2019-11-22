Haberler » Güncel » Öğrencisi rektör, hocası dekan - Haber

Öğrencisi rektör, hocası dekan

İstanbul Kent Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, geçmiş yıllarda öğrencisi olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile aynı yerde görev yapıyor.

22.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:39Öğrencisi rektör, hocası dekan

İstanbul Kent Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp , geçmiş yıllarda öğrencisi olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe ile aynı yerde görev yapıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Marmara Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü'nde Doçent olarak görev yaparken bölümün kürsü başkanı olan Prof. Dr. Sakıp Pekin'in öğrencisiydi. Profesörlüğünü de, Prof. Dr. Sakıp Pekin döneminde alan Kavak, 2016 yılında İstanbul Kent Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Pekin'in de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan olarak görev yaptığı üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile duygu dolu anlar yaşandı. Aynı yerde görev yaptığı hocasının öğretmenler gününü kutlayan Prof. Dr. Kavak, hocasıyla yıllar sonra birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Pekin ise,  bir nesil yetiştirmek kolay değildir diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister' diyor. Bir nesil yetiştirmek kolay değil üzerimizde sorumluluk büyük bunun farkındayız. Öğrencilerimize bir şeyler öğretmenin hazzı var ve onların bir gülüşü dünyaya bedel. Öğretmenler günümüz kutlu olsun" dedi.



Kavak, Pekin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45 İstanbul-ümraniye tem otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü 1 ölü
14:45 Gamze öğretmen ara tatilde kaynaştırma öğrencisinin eğitimini aksatmıyor
14:45 Elazığ Valisi Kaldırım'dan evleri yanan köylülere geçmiş olsun ziyareti
14:44 Başkan Büyükkılıç: Yeraltı şehrini Türkiye ve dünya ile buluşturacağız
14:39 Vali Demirtaş: "Öğretmenlerimiz her türlü takdiri hak ediyor"
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:19 Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
13:43 Yaşar Büyükanıt sırlarını yazılı olarak kızına bıraktı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 14:46:21