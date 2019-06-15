Öğrencisinden öğretmenine duygulandıran mektup

Yüksekova
ilçesindeki öğrenci, tayini çıkan öğretmenine yazdığı duygusal mektupla veda etti.
İlçede 4 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Funda Konak
, öğrencilerine son karnelerini dün dağıttı.
Son karnesini alan 4-D sınıfı öğrencisi Ecrin Karahan, öğretmenine yazdığı mektupta ilk defa karne heyecanı yaşamadığını anlattı.
Karahan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Öğretmenim, her karne gününde yaşadığım heyecanı bu kez yaşayamadım. Hatta bu sınıfı bitireceğime bile üzülüyordum. Çünkü bu karne benim sizden ayrılmam demek. Bundan sonraki tek isteğim sizin gibi öğretmenlerle karşılaşmak. Bugün size ne kadar alıştığımı bir kez daha anladım. Belki sizi bir daha göremeyeceğim, sarılamayacağım,öpemeyeceğim. O güzel sesinizden anlattığınız dersi dinleyemeyeceğim ama şunun farkındayım, sayenizde temelim sağlam. Öğretmenim, bana en çok 'güzel gözlüm' demenizi özleyeceğim. Sizi çok seviyorum ve unutmayacağım. Hep kalbimde, hep aklımda olacaksınız."
Konak ise Yüksekova'ya ön yargılarla geldiği ve şu an gitmek istemediğini aktardı.
Gidecek olmanın hüznünü taşıdığını dile getiren Konak, "Yüksekova'ya çabuk alıştım. Öğrencilerimle çok güzel bağ kurdum. Etle tırnak gibi oldum. Şimdi ayrılıyorum. Bana da çok zor gelecek .Öğrencilerimden Karahan'ın yazdığı mektup beni çok etkiledi. Onların kalbinde yer bulmak çok güzel bir duygu. Onları asla unutmayacağım." dedi.