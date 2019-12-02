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Öğrencisine kitap fırlattığı öne sürülen öğretmene, destek eylemi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir grup veli, bir kız öğrenciye kitap fırlatarak başından yaraladığı öne sürülen öğretmene destek için basın açıklaması yaptı.

02.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:46Öğrencisine kitap fırlattığı öne sürülen öğretmene, destek eylemi
'in Karabağlar ilçesinde bir grup veli, bir kız öğrenciye kitap fırlatarak başından yaraladığı öne sürülen öğretmene destek için basın açıklaması yaptı.
Mustafa Urcan İlkokulu önünde bir araya gelen veliler, taşıdıkları döviz ve siyah balonlarla olaya tepki gösterdi.
Velilerden Nilhan Dağdelen, yaptığı açıklamada, öğretmenin iftiraya uğradığını ileri sürdü.
Başına kitap atıldığı öne sürülen öğrencinin velisinin daha önce de öğretmeni şikayet ettiğini ve aralarında sorunlar bulunduğunu savunan Dağdelen, bu olayda da öğretmene kumpas kurulduğunu iddia etti.
Açıklamanın ardından öğrenciler, ellerindeki siyah balonları havaya bıraktı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 29 Kasım Cuma günü 9 yaşındaki kız öğrenci, 112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Kız öğrencinin babası H.S, kızının öğretmenin fırlattığı kitap sonucu yaralandığını ileri sürmüş ve şikayetçi olmuştu.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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