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Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Siirt'in Pervari ilçesinde bir öğretmenin saçı uzun olduğu için öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer, öğretmeni açığa aldı.

01.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:06

Siirt'in ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.

Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Pervari, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (60)
BU NASIL BARBARLIK:Bunları önemli testlerden geçirmeden oraya atayanlar, hu psikopatlara çocuklatımızı teslim edenlerde onlar kadar sorumludurlar. Anneler, bzbalar veliker anında tepki göstersinler. Bu öğretmenede örnek ceza verilsin, Ve aslz hir okula sokulmasın.
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ANKARA:ALLAH SENİN BELANI VERSİN
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GEÇİN BUNLARİ:Bir öğretmen öğrencisini dövüyorsa öğretmen olamamıştır
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AVNİ:az bile yapmışa la . adam olsunlar
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AVNİ''NİN CEOSU:AVNİ, ben sana yazma dedim değil mi . Şapşik .
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BOZKURT:Elleri dert gormesin ogretmenimin. Bızde ogretmenimizden dayak yedik ama 80 kusagi olarak baktigimizda o ogretmenlerin dayagini yiyen nesil topluma daha saygili daha duyarli. Simdiki nesilde saygi yok. Ortalik hirsiz arsiz dolu. Evde cocuklarini egitmeyen ilgilenmeyen insanlar okulda egitim veren ogretmenlerinde elini bagladilar. Ve bu yeni yetisen nesil nasil bir nesil yetistirecek hayal etmek istemiyorum. Allah yardimcimiz olsun
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HASTA BEYÎNLER:Şiddet yanlısı hasta kafa, eğer Müslüman isen önce ÎSLAMI öğren. Îslâmda hangi sebeble olursa olsun, asla hiç bir canlıya şiddet, dayak yoktur. bu toplum senin gibi hasta psikopat tipler yüzünden hu hale geldi. Geri kafalı kara cahil. Sen bozkurt değil ancak karabaş cinsi bir yaratıksın. Hangi yaşta olursa olsun, dünyanın hiç hir yerinde dayakla, şiddetle çocuk eğitimi olmaz.
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HOCA:Seviyor çocuğu ve saçını kesilmesini istiyor.Bunun neresi şiddet anlamadım ki..Milli eğitim her olayda öğretmeni sorgulamayı bıraksın artık .Velisi öğrencisi öğretmeni vesaire 15 milyondan fazla insanin olduğu bir bakanliktir Meb..
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BEN:Haklısın aynı şekilde bizde öğretmenleri sevelim madem öğretmenin yaptığı normal ise
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VATANDAŞ:çocuklara sevgi gösteremiyorsanız istifa edersiniz atanamayanlar hala aglaşıyorlar ve bekliyorlar
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