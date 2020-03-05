Öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmene soruşturma

KAYSERİ'de, 8'inci sınıf öğrencisi S.Ç'yi (13) darbettiği iddiasıyla müzik öğretmeni A.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni A.K, iddiaya göre teneffüs zilinin çalması ardından kendisinden önce sınıftan çıkmak isteyen öğrencisi S.Ç'ye tepki gösterip, eliyle başına vurdu. S.Ç'nin durumu anlattığı ailesi, darp raporu alıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.S.Ç'nin annesi Şerife Ç, oğlunu darbettiğini ileri sürdüğü öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Oğlum okuldan eve geldiğinde boynunda darp izleri vardı. Oğlum 'başım ağrıyor' deyince aile hekimliğine gittik. Aile hekimliği de bizi Devlet Hastanesine yönlendirdi. Hastanede MR çekildi ve 5 saat gözlem altına aldılar. Ertesi gün yine istifra etti, tekrar hastaneye götürdük. Serum taktılar. Rapor verdiler. Öğretmeni tarafından darbedildiğini söyleyince babasıyla okula gittim. Yaşanan olayla ilgili bizi sadece sınıf öğretmeni aradı. Okul idarecileri bizleri aramadı. Şiyaketçiyiz Ben çocuğumu dayak yesin diye değil, eğitim görsün diye okula gönderiyorum" dedi.