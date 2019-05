Öğrencisinin öldürdüğü akademisyenin adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Ankara'da bu yılın Ocak ayında öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) isminin verildiği gençlik merkezi törenle açıldı. Törende konuşan baba Mustafa Damar, "Anne ve babalar evlatları için canlarını bile feda edebilir ama bir gün kopya çeken, sınav hırsızlığı yapan bir cani gelir onu sizden koparır" dedi.

Öldürülen Ceren Damar Şenel'in ismi verilen Gençlik Merkezi'nin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Rektör Prof. Dr. Can Çoğun, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, annesi Feyzan Damar, eşi Levent Şenel, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

CÜPPESİ VE KİŞİSEL EŞYALARI MERKEZDE

Törende konuşan baba Mustafa Damar, kızı Ceren Damar Şenel'in Belçika'da öğrenim gördüğünü, iyi derecede Fransızca ve İngilizce bildiğini, kayak, snowboard, tenis, yüzme gibi birçok spor dalında derecesinin bulunduğunu anlattı. Baba Damar, gençlik merkezine kızının adının verilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirirken, kızının kitapları, fotoğrafları, mezuniyetinde giydiği cübbe ve kep ile diğer kişisel eşyalarının gençlik merkezinin girişinde sergilenmesinin onur verici olduğunu bildirdi.

'SADECE KIZIM DEĞİL, YETİŞRİECEĞİ ÖĞRENCİLERİ DE KATLEDİLDİ'

Baba Mustafa Damar, çocuk yetiştirmenin kolay bir şey olmadığını söyleyerek, "Anne ve babalar evlatları için canlarını bile feda edebilir ama bir gün kopya çeken bir cani gelir onu sizden koparır. Niçin? Mevzuata, etik kurallara uygun olarak görevini tam ve layıkıyla yaptığı, hırsızlığa izin vermediği ve hakkı savunduğu için. Ülkemizin yetiştirdiği bir değeri kaybettik, katledildi, sadece kızımız katledilmedi. Onun yetiştireceği, sahip olduğu değerleri aktaracak yüzlerce öğrenci katledildi. Yazacağı onlarca bilimsel makale, kitap katledildi" diye konuştu.

'BU MERKEZDE YÜZLERCE CEREN YETİŞECEK'

Damar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ederek, "Çok isabetli yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Hem Ceren'imize yakışır hem de onun hayallerinin gerçekleştirileceği bir merkez. Genç yaşta, 27 yaşında Ceren'imiz hayalleriyle, idealleriyle aramızdan ayrıldı. İnanıyorum ki bu merkez onun ilkelerini, değerlerini genç kuşaklara aktaracak ve yüzlerce Ceren yetişecek" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: CERENLERİN ÖLMEYECEĞİNİ HAYKIRIYORUZ

Bakan Muharrem Kasapoğlu, genç akademisyenin hatırasını her zaman yaşatacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nin açılışıyla hunharlığa, vahşiliğe ve insafsızlığa karşı sevginin, merhametin, adaletin, kötülüğe karşı dik duruşun mesajını veriyoruz. Bu kardeşimizin her alandaki örnek şahsiyeti hem bir akademisyen olarak hem sporcu olarak hem insan olarak rol model kişiliği bizleri onun adını ilelebet yaşatmaya sorumlu kıldı. Alçaklara, başta hunharca cinayete teşebbüs eden o kişi olmak üzere bugün Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezini açarak Cerenlerin ölmeyeceğini ve yeni Cerenlerin var olmaya devam edeceğini haykırıyoruz."

'KIZIMA 'DİKKAT ET ANNECİM' DİYORDUM'

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler Şenel'in, merkezin girişinde sergilenen eşyalarını incelendi. Şenel'in annesi öğretmen Feyzan Damar, Bakan Kasapoğlu'na kızının kopya çeken öğrencilerden şikayet ettiğini kendisine anlattığını, bunun üzerine kendisinin de dikkat etmesi uyarısında bulunduğunu söyledi. Feyzan Damar, "Yavrucuğum dikkat et. Benim öğrencilerim küçük, senin öğrencilerin büyük diyordum. Ceren de bana 'Ama anne bir çocuk gece gündüz ders çalışıyor, gelip bir şeyler yapmaya çalışıyor, diğeri de kopya çekiyor. Kopya çekene göz yumsam çalışanın hakkını yemiş, yedirmiş oluyorum' diyordu. 'Buna nasıl göz yumabilirim' diyordu. Ona o dik duruşu biz öğretmiştik. Sonuna kadar doğru bildiği şeyin yanında olmasını söylerdim. 'Doğru söylüyorsun ama yine de annecim dikkatli ol sen' derdim. Demek ki bana Allah söyletiyordu, uyarıyordum" diyerek, Bakan Kasapoğlu'na dert yandı.

Bakan Kasapoğlu da "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diyerek acılı anneyi teskin etmeye çalıştı. Bakan Kasapoğlu ve Ceren Damar Şenel'in ailesi, gençlik merkezini gezerek spor yapan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA