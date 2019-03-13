13 Mart 2019, 17:27
»»

Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti

Zonguldak'ta eski öğrencisinin velisi ile birliktelik yaşayan öğretmen, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Öğretmen, veli ile birlikte çekilen samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. Hakkında yeterli delil elde edilemeyen öğretmen, beraat etti.

Zonguldak'ta öğretmen H.H. (53), ilişki yaşadığı eski öğrencisinin velisi K.A.'ya (41) 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. H.H., mahkemeye sunduğu K.A. ile birlikte çekilen samimi fotoğrafları ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat etti.

VELİ, ÖĞRETMEN HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU

Kozlu ilçesinde yaşayan K.A., geçen yıl oğlunun eğitim gördüğü lisede öğretmen olan H.H.'nin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini iddia ederek polis merkezine şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından beden eğitimi öğretmeni H.H. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 19.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuksuz sanık H.H. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada K.A. ve iki tarafın avukatları da hazır bulundu.

İLK DURUŞMADA KARAR VERİLDİ

Duruşmada ifade veren H.H., suçlamaları kabul etmediğini söyledi. K.A. ile rızası ile ilişkiye girdiklerini ifade eden H.H., "Beni bu fiili yaşamaya kendisi tahrik etmiştir. Onun rızasıyla bir ilişki oldu. Beni suçlu duruma düşürmek için böyle bir iftira atmıştır." dedi. K.A. ise öğretmen H.H.'nın oğlunu eski öğretmeni olduğunu söyledi.

İlişkilerinin H.H.'nin ısrarıyla olduğunu anlatan K.A. ise polis merkezinde ve savcılıkta çelişkili ifadeler verdiğini soran mahkeme başkanına, "Bütün beyanlarım birbirinden farklı olduğunu biliyorum. İlaç kullanıyordum o aralar. Eşimden ayrılma davam vardı. Kafam karışıktı. Tam olarak neden farklı bilemiyorum. Neden tecavüzden sonra aramaya ve mesaj devam ettiği soruldu." dedi.

BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFLAR DELİL OLDU

Sanık H.H.'nin avukatı ise K.A. ile müvekkilinin ilişki yaşadıkları dönemde çektirdikleri samimi fotoğraflarını mahkeme heyetine sundu. Fotoğrafların ne zaman çekildiğini hatırlamadığını söyleyen K.A., "Benim bunlardan haberim yok, bana tuzak hazırlamıştır." dedi. Mahkeme heyeti, sanık H.H.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığı, K.A'nın verdiği çelişkili ifadeler ve sanık ile çektirdiği fotoğrafları delil sayarak beraatine karar verdi.

Zonguldak, 3. Sayfa


YORUMLAR (14)
FEVZİ: ekmekciler burdamı. . ekmek almayamı gitmiş ögretmen kadının evine
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NASİHAT: Kadin veliyi hapse atmalilar,
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
COMMENT: Yaw hep yapan suclaniyor, yaptirana kimse bise demiyor.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SELAHATTİN ERİŞ: yaşamasnı biliyosan arkadaşınnı satmıcaksın 5 dakikalk zevk için dştğn duruma bak kocana neler ettin kimbilir ya evlatlarının çektiği acılar senin gibi av peşinde olanlara kapak olsun yaşanmış bir hayat var arkadaşını satma ava giden avlanır
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: ALLAAH BELALARINI VERSİN ADALET DİYE BİR ŞEY YOK BU ÜLKEDE YOK YOK YOKKKK!!!!
Yayından Kaldır
0 5
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın