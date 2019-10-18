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Öğrencisiyle ilişkiye giren eski model hakkında soruşturma açıldı

Güney Afrika'da evlendikten sonra modelliği bırakarak öğretmen olan Fiona Viotti, 18 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı. Viotti, soruşturma sonrası öğretmenlikten istifa etmek zorunda kaldı.

18.10.2019 19:33

Güney Afrika'nın tanınan modellerinden Fiona Viotti evlendikten sonra modelliği bırakarak öğretmenlik yapmaya başlamıştı. 18 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren Viotti hakkında soruşturma açıldı.

AYRILINCA ÖĞRENCİSİNE BASKI YAPTI

İlginç olay şu şekilde yaşandı. Modelliği bıraktıktan sonra öğretmen olan ünlü isim Fiona Viotti 18 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi. Daha sonra genç adam ilişkiyi sonlandırmak istedi. Bunun üzerine Viotti öğrencisine baskı yaptı. Öğretmenini baskısı sonucu çaresiz kalan genç durumu ailesine bildirdi.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER İNTERNETE YÜKLENDİ

Bunun üzerine genç adamın ailesi durumu okul yönetimine anlattı. Polis tarafından hakkında soruşturma açılan Viotti, öğretmenlikten istifa etmek zorunda kaldı. Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından Viotti ile öğrencisinin cinsel içerikli görüntülerinin internete yüklendiği ortaya çıktı. Görüntüleri internete yükleyenin ise Viotti'nin ilişkiye girdiği öğrencisi olduğu ifade edildi.

Öğrencisiyle ilişkiye giren eski model hakkında soruşturma açıldı

Güney Afrika, Polis, Magazin, Güncel

YORUMLAR (9)
SAMİ:Bu daha kimlerle yatmıştır
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RECEP34:Tam tersi olmasın sakın, kadına şantaj yapıp birlikte olmak istemiş olamaz mı?
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HIMM:Nasıl şantaj yapacak, dersinden kalırım mı diyecek.
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AVNİ:Aslı lütfen gel artık
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TARAFSIZ:sapsarı karı limon gibi
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KONT DRACULA (BELHUM EDAL):Esfeles safilin.
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SARI ÇİZMELİ MEMET AĞA:NE DİYON LA DEĞİŞİK.
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LİSE SON ÇİFT DİKİŞÇİ:Yıllardır bilerek sınıfta kalıyorum, böyle bir hoca beni bulsun diye.
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BAKIŞ:Yavrunun gözü yeşilmiş.Bak yeşil yeşil.
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