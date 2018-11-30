Öğrenciye Burs Vererek Hapis Cezasından Kurtuldu

30 Kasım 2018 Cuma 11:31



30 Kasım 2018 Cuma 11:31

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 8 ay önce seyir halindeki aracıyla trafik ışığında bekleyen otomobile çarparak, sürücünün yaralanmasına neden olan sanık, 4 yıla kadar hapis cezasından bir öğrenciye burs vererek kurtuldu.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna bu yıl 11 ayda mahkemeler ve savcılıktan 3 bin 371 dosya geldi.Uzlaştırmacıya verilen 2 bin 531 dosyadan bin 571'i olumlu 86'sı ise olumsuz sonuçlanırken, 874 dosyada da tarafların uzlaşma teklifini reddettikleri belirtildi. 86 dosyanın olumsuz sonuçlanmasının da bazı taraflara ulaşılamamasından kaynaklandığı öğrenildi.Uzlaştırmacılara verilen dosyaların yüzde 62'sinde ise tarafların kendi aralarında uzlaşması dikkati çekti.Bu dosyalardan birinde de yardıma ihtiyacı olan öğrenciye bir yıllık burs verilmesiyle uzlaşma sağlandı.Öğrenciye burs ile 4 yıla kadar hapis cezasından kurtulduDiyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde 8 ay önce otomobiliyle seyir halinde olan O.T, trafik ışığında bekleyen S.O'nun kullandığı otomobile çarptı.Sürücü S.O'nun yaralanması, aracının hasara uğraması ile sonuçlanan kazaya ilişkin şüpheli O.T. hakkında "taksirle yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatılırken, taraflar ifadelerinde uzlaşmayı kabul ettiklerini belirtti.Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Serdar Açıkgöz tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Selma Sanay, şüpheli ve müştekiyle görüştü.Kazada yaralanan ve mağdur olan S.O. ile ihtiyaç sahibi öğrenciye bir yıl burs vermesi şartını kabul eden O.T. arasında anlaşma sağlandı.Uzlaşma ile şüpheli S.O, Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen öğrenciye aylık 400 lira olmak üzere bir yılda toplam 4 bin 800 lira bursu 3 taksit halinde ödeme koşuluyla, 2 ayrı suçtan 7 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.