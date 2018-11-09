Öğrenciyi Dövdüğü İddia Edilen Okul Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun
ilçesinde 12 yaşındaki Ömer K.'yi dövdüğü öne sürülen Tombak Ortaokulu Müdürü Mustafa Yaşar
, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Dün meydana gelen olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bakanlık müfettişlerince soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Kahramanmaraş
Göksun İlçesi Tombak Ortaokulu'ndaki öğrencimize yönelik darp iddialarına ilişkin, söz konusu Okul Müdürü
hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, Bakanlık Müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır." - Kahramanmaraş
Mustafa Yaşar,Göksun,Kahramanmaraş