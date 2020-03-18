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Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklu sanık servis şoförünün tahliyesine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi.

18.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:55
Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi
Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklu sanık servis şoförünün tahliyesine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin servis sürücüsü Hüseyin Y. hakkında 2 Mart 2020'de verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.
İtirazı inceleyen Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyenin usul ve yasaya uygun olduğunu ve gerekçelerin dosya kapsamı ve kayıtlara uygun düştüğünü, belirterek savcılığın tahliye kararına itiraz talebini reddetti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Avcılar, Eylül, Güncel

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